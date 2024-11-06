Gabriel Paulista: "Bize zorluk çıkardılar"

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Malmö maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gabriel Paulista: 'Bize zorluk çıkardılar'
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06 Kasım 2024 20:49
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Malmö maçının ardından açıklamalar yaptı.

"BİZE ZORLUK ÇIKARDILAR"

Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "Valencia uzun süre yaşadığım bir şehir. Orada bir doğa olayı yaşandı. En kısa sürede her şeyin yoluna girmesini, orada yakınlarını kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum. Maç hakkında konuşacak olursam zor oldu. Rakibimiz iyi oynayan bir takımdı. Fiziksel olarak da bize zorluk çıkardılar. İyi direndik, iyi mücadele ettik ve 2-1 maçı kazandık." dedi.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Paulista ayrıca, "Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Takımla birlikte iyi iş çıkardık. Takımıma pozitif katkı sağladığımı düşünüyorum. Cuma günü oynadığımız maçta iyi bir enerjimiz yoktu. Bugün bu enerjiyi sahaya yansıttık. Ben kendimi iyi hissediyorum. Hocama bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Tabii ki uzun sakatlıktan sonra oynadığım için biraz yorgunum. Şimdi Başakşehir maçına hazırlanacağız."  ifadelerini kullandı.

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