Gabriel Margarit: 'Taktiksel anlamda kusursuzduk'

Gaziantep FK Teknik Direktör Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle Antalya maçı sonrasındaki basın toplantısına yardımcı antrenör Gabriel Margarit katıldı.



Margarit, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.



Gaziantep FK futbolcularının karşılaşmanın son dakikasına kadar mücadele ettiğini ifade eden Margarit, "Sahada eksik olmamıza rağmen bugün taktiksel anlamda kusursuz oynadık ve sonunda golü bulduk." değerlendirmesinde bulundu.



