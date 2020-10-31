Gabriel Margarit: 'Doğru bir skor oldu'

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Gençlerbirliği beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. İzmir'de yaşanan depremden dolayı üzüntüsünü dile getiren Margarit, şunları kaydetti:



"Adaletli bir skor oldu. İlk golü bulduktan sonra ikinci golü de ilk yarı bulabilirdik. Fırsatları değerlendiremedik. Şöyle bir gerçek var, son 15 dakikada maçı kaybedebilirdik. Bugün yine kaybetmedik. Evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçına daha öz güvenli çıkacağız."



