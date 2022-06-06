Gabriel Jesus için Real Madrid gelişmesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



İspanol basınından Marca'nın haberine göre; hücum hattında sağlamayı düşündüğü değişimi Kylian Mbappe'yi elinden kaçırması sonrası başaramayan Real Madrid'e son günlerde birçok isim öneriliyor. Rafael Leao, Raheem Sterling ve Romelu Lukaku gibi isimlerin gündeme geldiği Madrid ekibine son olarak Gabriel Jesus önerildi.



Önerilen diğer adayların aksine Carlo Ancelotti'nin oldukça beğendiği bir isim olan Gabriel Jesus, daha önce de Real Madrid ile anlaşma aşamasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ayrıca Carlo Ancelotti, Bayern Münih'i çalıştırırken de Gabriel Jesus'u takımına istemişti.



Manchester City'nin Erling Haaland ve Julian Alvarez'i kadrosuna katması nedeniyle gözden çıkardığı ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Gabriel Jesus için çok yüksek bir bonservis talep etmeyeceği belirtilirken Real Madrid'in bu transferde şimdilik beklemede kaldığı ifade edildi.



Gabriel Jesus, geçtiğimiz sezon Manchester City forması ile çıktığı 42 maçta 14 gol kaydetmeyi başardı.

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