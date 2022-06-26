Gabriel Jesus adım adım Arsenal'e!

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'de forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'un, Arsenal'e transfer olmak üzere olduğu ifade edildi.



İtalyan basınından Fabrizio Romano, Arsenal'in hem Gabriel Jesus ve menajeri Marcelo Pettinati ile hem de Manchester City ile prensip anlaşmasına vardığı yazdı.



Haberde, Jesus'un Arsenal ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ve bu transferin yaklaşık 52 milyon euroya sonuçlanacağı ifade edildi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın özellikle istediği Brezilyalı futbolcunun transferinde Arsenal Sportif Direktörü Edu'nun ve Arteta'nın büyük pay sahibi olduğu belirtildi.



2017 yılında Palmeiras'tan Manchester City'e 32 milyon euroya transfer olan Gabriel Jesus, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta 13 gol 11 asistlik katkı sağladı.





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