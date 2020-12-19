Gabriel Heinze, Atlanta United'ı çalıştıracak

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United, teknik direktörlüğe, Gabriel Heinze'ı getirdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; velez.com.ar
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Gabriel Heinze, Atlanta United'ı çalıştıracak
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19 Aralık 2020 16:46
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Gabriel Heinze getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki eski Arjantinli milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya, Roma, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Heinze, teknik direktörlük kariyerinde ise ülkesinin Godoy Cruz, Argentinos Juniors ve Velez Sarsfield takımlarını çalıştırdı.

2018'de MLS şampiyonluğuna ulaşan Atlanta United, geçen sezon play-off'lara yükselememişti.



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