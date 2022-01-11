Gabon, Boupendza ile galibiyete uzandı!

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Gabon, Komorlar'ı 1-0 mağlup etti. Gabon'un golü bir dönem Hatayspor'da forma giyen Boupendza'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gabon, Boupendza ile galibiyete uzandı!
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11 Ocak 2022 00:04
Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Gabon, Komorlar ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Gabon 1-0 kazandı ve Afrika Kupası'na galibiyetle başladı.

Gabon'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Boupendza attı.

Boupendza, 2020-21 yılında Süper Lig ekibi Hatayspor forması giymişti.

Gabon Afrika Uluslar Kupası 2. maçında 14 Ocak'ta Gana ile karşılaşacak. Komorlar ise Fas ile oynayacak.


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