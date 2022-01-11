Gabon, Boupendza ile galibiyete uzandı!

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Gabon, Komorlar ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Gabon 1-0 kazandı ve Afrika Kupası'na galibiyetle başladı.
Gabon'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Boupendza attı.
Boupendza, 2020-21 yılında Süper Lig ekibi Hatayspor forması giymişti.
Gabon Afrika Uluslar Kupası 2. maçında 14 Ocak'ta Gana ile karşılaşacak. Komorlar ise Fas ile oynayacak.
Mücadeleyi Gabon 1-0 kazandı ve Afrika Kupası'na galibiyetle başladı.
Gabon'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Boupendza attı.
Boupendza, 2020-21 yılında Süper Lig ekibi Hatayspor forması giymişti.
Gabon Afrika Uluslar Kupası 2. maçında 14 Ocak'ta Gana ile karşılaşacak. Komorlar ise Fas ile oynayacak.