Gabigol için transfer açıklaması!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de geçen Gabigol için kız kardeşi Dhiovanna Barbosa konuştu.



Gabigol'ün Inter'de oynadığı döneme değinen ve kardeşinin bu dönemde depresyon geçirdiğini söyleyen Barbosa, "Inter'de oynadığı dönemde kendisiyle zor konuşabiliyorduk. Ailem ve ben, onunla konuşmak için her şeyi yapıyorduk ama o her şeyi kendisine saklıyordu. Hayatımın en kötü dönemiydi, evdeki herkes için durum aynıydı. Kardeşim sahada elinden gelen her şeyi yapar ancak işler iyi gitmeyince çok acı çekiyor" şeklinde konuştu.



"AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR"



Dhiovanna Barbosa, Avrupa'da Inter ile olan kötü deneyime rağmen, Gabigol'ün bir kez daha Avrupa'ya geri dönmek istediğini belirterek, "Avrupa'ya geri dönmek istiyor. İlk kez Avrupa'ya gittiğinde işlerin iyi gitmediğini düşünüyor ve bu kez daha fazlasını yapmak istiyor" dedi.



Barbosa son olarak, kardeşinin Dünya Kupası'nda oynamak istediğini söyledi ve, "Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirmek için doğru yolda, umarım Dünya Kupası'nda oynar. Ancak yarının ne getireceğini bilmiyoruz. O, Dünya Kupası'nda oynamayı hak ediyor" sözlerini sarf etti.





