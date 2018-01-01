G2 DreamHack Masters davetini kabul etti

DreamHack Masters'da oynayacak ikinci takım da belli oldu: G2 Esports.


Baharı karşılarken yaşayacağımız Fransa'nın Marsilya kentindeki DreamHack Masters için gönderilen daveti ilk kabul eden takım G2 Esports oldu. Ev sahibi niteliğindeki ekip, 18-22 Nisan tarihleri arasında $250.000 içinden en büyük payı almak için sahneye çıkacak.

Fransız takımları arasındaki karmadan sonra kendilerinden beklenen performansı çok veremeyen G2'nin bu algıyı özellikle ELEAGUE Major'deki 3-0'lık swiss performansı yıkmaya çalıştığını gördük. Çeyrek finalde elenmeleri sonucundaysa toplulukta tekrar 0.90 K/D oranıyla oynayan Dan "apEX" Madesclaire'in performansı tartışılmaya başlanmıştı. Bu olayların gölgesinde G2, i-League Starseries'de de çeyrek finalden öteye gidemedi. 

Bugün başlayacak olan IEM Katowice 2018'le birlikte yeni bir sayfa açmak isteyen Fransız ekip için bu, DreamHack'in 2018'deki ilk organizasyonu olacak olan DreamHack Masters Marsilya öncesi hedefine ulaşabilmesi için son şansı olacak. 

Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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