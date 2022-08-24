G.Saraylı taraftarlara Trabzon'da izin çıkmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzon'da oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesine Galatasaraylı taraftarların alınmayacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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G.Saraylı taraftarlara Trabzon'da izin çıkmadı
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24 Ağustos 2022 17:06
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.

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