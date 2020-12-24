Zirve yarışı veren Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 yenerek moral bulmuştu. Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetimindeki çıkışını sürdürerek Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü.Galatasaray'a bu karşılaşma öncesi hem iyi hem de kötü haberler geldi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan Radamel Falcao, takımla çalışmalara başladı.Öte yandan Emre Taşdemir ile Fatih Öztürk'ün koronavirüs karantinaları sürerken, buna Etebo'nun sakatlığı eklendi.Kolombiyalı golcü takımla çalışmalara başlasa da kondisyonunun hangi seviyede olduğu henüz belli değil. Teknik direktör Fatih Terim'in, yıldız ismi riske etmeyerek Trabzonspor maçına yine Mbaye Diagne ile başlaması bekleniyor.