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G.Saray'ın rakibi Schalke'nin maçı canlı yayınlanacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke'nin maçı canlı olarak Türkiye'de nasıl izlenebilir? İşte yanıtı...

Kaynak: Sporx.com
G.Saray'ın rakibi Schalke'nin maçı canlı yayınlanacak
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20 Ekim 2018 12:13
Galatasaray, Bursaspor ile berabere kalmasının ardından gözler sarı-kırmızılıların önümüzdeki hafta içi Schalke ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi.

Temsilcimiz Galatasaray'da sakatlıklar Fatih Terim ve ekibinin canını fazlasıyla sıkarken, Schalke'de son durum ne? Alman ekibi, Galatasaray maçı öncesinde Werder Bremen maçına nasıl bir kadroyla çıkacak? Schalke, Galatasaray öncesi son sınavında neler yapacak?

Schalke'nin Werder Bremen ile oynayacağı ve saat 19:30'da başlayacak karşılaşmasını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bilyoner'de canlı yayınlanacak Schalke - Werder Bremen maçını hemen üye olarak canlı olarak şifresiz takip edebilirsiniz.

Eğer Bilyoner üyeliğiniz yoksa, hemen şurayı TIKLAYARAK saniyeler içerisinde üye olabilir, başta Schalke olmak üzere Bayern Münih, Dortmund, Leipzig, Leverkusen gibi Almanya'nın önde gelen takımlarını istediğiniz her yerde izleyebilirsiniz.

Bu arada Schalke - Werder Bremen maçının iddaa oranlarını görmediyseniz ve bu karşılaşmayı kuponunuza eklemediyseniz, daha fazla zaman kaybetmeyin! TIKLAYIN ve bu maçı Bilyoner'de hemen kuponunuza dahil edin....

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