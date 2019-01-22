FRANSIZ POLİSİ: "SAATLERDİR KAYIP"



UÇAK, SON OLARAK KIRMIZI NOKTA İLE GÖSTERİLEN YERDE GÖRÜLDÜ

"GALATASARAY'DAN GELEN TEKLİFİN REDDEDİLMESİ..."

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen, birkaç gün önce 17 milyon Euro karşılığında Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu.Cardiff City ile 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalamak için Cardiff'e geçen ve ardından Nantes'e dönerek hem eşyalarını toplayan hem de arkadaşlarıyla vedalaşan Sala'nın bindiği uçak, Manş Denizi üstünde kayboldu.L'Equipe'te yer alan haberde Sala'nın bindiği "The Piper Malibu" isimli özel uçak ile ilgili hava trafik kulesinin bağlantısı 20 saat önce kayboldu.Fransız polisi de Sala'nın kaybolan uçağa bindiğini doğruladı.Fransız polisi, "Arama ve kurtarma çalışmaları, Alderney'in kuzeyinde devam ediyor. Uçakla ilgili takip sinyali birkaç saat önce kayboldu. 2 helikopter ve arama botları yeni bir bilgi için arayışlarını sürdürüyor. Ancak, henüz bir kalıntıya ulaşılamadı." açıklamasını yaptı.Galatasaray yaz transfer döneminin son günlerinde Nantes'ta forma giyen Emiliano Sala'ya teklif götürmüştü. Fransız kulübü Arjantinliyi tutmak istediği için Galatasaray'ı geri çevirdi.Yıldız golcü de transfer süreci açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'ın kendisini istediğini ve transferin gerçekleşmemesinden dolayı da hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Sala, "Kulübümün Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" diye konuşmuştu.