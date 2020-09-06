G.Saray'ın gündemindeki Johansen'den açıklama

Galatasaray'ın ön libero adaylarından Stefan Johansen, Norveç Milli Takımı kampında transferle ilgili sorulara cevap verdi.



Johansen; "Fulham ile iki yılımın kaldığını biliyorum. Elbette, takıma birçok yeni oyuncu getirildi. Şu anda Fullham'ın planın ne olduğunu bilmiyorum. Koçla bu konuda bir sohbet gerçekleştirmedim" dedi.



Başarılı futbolcu, kısa bir süre içinde durumunun netlik kazanacağını ifade etti.



