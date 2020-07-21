G.Saray'ın gündemindeki genç futbolcu hat-trick yaptı!

TFF 3. Lig play off yarı final mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, Hopaspor ile karşı karşıya geldi.
Erzincanspor, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Erzincanspor'un genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 56, 58 ve 81. dakikada attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu.
GALATASARAY İÇİN "ANLAŞTI" İDDİASI
Galatasaray'ın, 21 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirip anlaşma sağladığı ve transferin sezon sonunda açıklanacağı iddia edilmişti.
Erzincanspor, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Erzincanspor'un genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 56, 58 ve 81. dakikada attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu.
GALATASARAY İÇİN "ANLAŞTI" İDDİASI
Galatasaray'ın, 21 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirip anlaşma sağladığı ve transferin sezon sonunda açıklanacağı iddia edilmişti.
Kerem Aktürkoğlu 🔥pic.twitter.com/ElujjAliPK
— Webaslan.com (@webaslan) July 21, 2020