G.Saray'ın gündemindeki genç futbolcu hat-trick yaptı!

TFF 3. Lig play off yarı final maçında Anagold 24 Erzincanspor, Hopaspor'u 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın gündemindeki Kerem Aktürkoğlu, attığı 3 golle şov yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
G.Saray'ın gündemindeki genç futbolcu hat-trick yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2020 22:16
TFF 3. Lig play off yarı final mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, Hopaspor ile karşı karşıya geldi.

Erzincanspor, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Erzincanspor'un genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 56, 58 ve 81. dakikada attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu.

GALATASARAY İÇİN "ANLAŞTI" İDDİASI

Galatasaray'ın, 21 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirip anlaşma sağladığı ve transferin sezon sonunda açıklanacağı iddia edilmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için