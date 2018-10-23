- İç sahada son 7 maçı kazanamadı

- Schalke 04 karşısında bir galibiyet bir beraberlik

- Schalke 04, Türk takımlarıyla 6 maç yaptı

- Galatasaray'ın Alman rakipleriyle maçları

SEZON



ORGANİZASYON



TUR



RAKİP



SONUÇLAR



1964-65



Kupa Galipleri Kupası



1.



Aufbau Magdeburg



1-1 (D) / 1-1 / 1-1 (Tarafsız saha Viyana)



1972-73



Şampiyon Kulüpler Kupası



1.



Bayern Münih



1-1 / 0-6 (D)



1985-86



Kupa Galipleri Kupası



2.



Bayer Uerdingen



0-2 (D) / 1-1



1991-92



Kupa Galipleri Kupası



1.



Stahl Eisenhüttenstad



2-1 (D) / 3-0







Kupa Galipleri Kupası



3.



Werder Bremen



1-2 (D) / 0-0



1992-93



UEFA Kupası



2.



Eintracht Frankfurt



0-0 (D) / 1-0



1997-98



Şampiyonlar Ligi



Grup



Borussia Dortmund



0-1 / 1-4 (D)



1999-00



Şampiyonlar Ligi



Grup



Hertha Berlin



2-2 / 4-1 (D)







UEFA Kupası



4.



Borussia Dortmund



2-0 (D) / 0-0



2007-08



UEFA Kupası



3.



Bayer Leverkusen



0-0 / 1-5 (D)



2008-09



UEFA Kupası



Grup



Hertha Berlin



1-0 (D)







UEFA Kupası



4.



Hamburg



1-1 (D) / 2-3



2012-13



Şampiyonlar Ligi



2.



Schalke 04



1-1 / 3-2 (D)



2013-14 Şampiyonlar Ligi Grup Borussia Dortmund 0-4 / 1-4 (D)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Çarşamba günü Schalke 04'ü konuk edecek Galatasaray, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 29. maçını oynayacak.Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce Avrupa kupalarında 14 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 28 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 14 eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti. Elemeli turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise turu rakiplerine kaptırdı.Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman rakiplerine karşı oynadığı iç saha maçlarında kötü bir grafik çizdi.Bir Alman takımına karşı son iç saha galibiyetini, 1992-1993 sezonu UEFA Kupası 2. turunda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, ardından taraftarı önünde çıktığı 7 maçta da galip gelemedi.Sarı-kırmızılı ekip, Alman rakiplerine karşı son 7 iç saha maçında 3 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.Galatasaray, Alman rakiplerini bugüne kadar 13 kez kendi evinde ağırlarken, bu maçlarda 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, yurt dışında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.Galatasaray daha önce Avrupa kupalarında bir kez eşleştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda bir galibiyet bir beraberlik elde etti.2012-2013 sezonunoa UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.Schalke 04, Türk takımlarıyla daha önce Avrupa kupalarında 6 maç oynadı.1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda eşleştiği Trabzonspor'u ilk maçta 1-0 yenen Alman ekibi, 3-3 berabere biten ikinci maçın ardından tur atlayan taraf oldu.Schalke 04, 2005-2006 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Fenerbahçe ile İstanbul'daki maçta 3-3 berabere kalırken, Almanya'daki müsabakayı ise 2-0 kazandı.2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Galatasaray ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Schalke 04, ikinci karşılaşmayı ise 3-2 kaybederek elendi.Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman ekiplerine karşı çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası'ndaki Aufbau Magdeburg ekibi Doğu Almanya, 1972-73 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Bayern Münih ile 1985-86 sezonu Kupa Galipleri Kupası'ndaki Bayer Uerdingen ekipleri ise Federal Almanya takımlarıdır.