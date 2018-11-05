Yazın Carole'ü satma kararı alan, yedek sol bek olarak ilk teklifiniyaptı.Bursaspor 2.5 milyon Euro istediği için bu transfer gerçekleşmedi ve Aziz Behich'i PSV kaptı.Boluspor'dan Bursaspor'a giden 1995 doğumlu Umut Meraş'ı da gündemine alan Galatasaray'ın transferin son günü tercihi Akhisar'dan Ömer Bayram oldu.PSV Eindhoven ile 7 maça çıkan Aziz Behich, 414 dakika sahada kaldı.