Yazın Carole'ü satma kararı alan Galatasaray, yedek sol bek olarak ilk teklifini Aziz Behich'e yaptı.
Bursaspor 2.5 milyon Euro istediği için bu transfer gerçekleşmedi ve Aziz Behich'i PSV kaptı.
Boluspor'dan Bursaspor'a giden 1995 doğumlu Umut Meraş'ı da gündemine alan Galatasaray'ın transferin son günü tercihi Akhisar'dan Ömer Bayram oldu.
PSV Eindhoven ile 7 maça çıkan Aziz Behich, 414 dakika sahada kaldı.
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Bursaspor 2.5 milyon Euro istediği için bu transfer gerçekleşmedi ve Aziz Behich'i PSV kaptı.
Boluspor'dan Bursaspor'a giden 1995 doğumlu Umut Meraş'ı da gündemine alan Galatasaray'ın transferin son günü tercihi Akhisar'dan Ömer Bayram oldu.
PSV Eindhoven ile 7 maça çıkan Aziz Behich, 414 dakika sahada kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın