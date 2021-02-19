G.Saray'dan rekor transfer Erencan Yardımcı için flaş karar

Eyüpspor'un Galatasaray'dan rekor bedelle transfer ettiği Erencan Yardımcı yeni takımında henüz forma giyme şansı bulamadı.



Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala 4,2 milyon lira karşılığında Galatasaray'dan Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı'yı transfer etti.



Galatasaray alt yapısında yetişen Erencan Yardımcı A takım kariyerindeki tek maçını Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a karşı oynamış ve sadece 1 dakika sahada kalabilmişti.



LİG REKORUNU KIRDI

Lig rekorunu kıran bu transfer gündemi de bir hayli meşgul etmiş ve konuşulmuştu. İstanbul ekibine imzayı atan 19 yaşındaki oyuncu transferinden itibaren geçen 4 maçlık sürenin yarısını tribünde diğer yarısını da yedek kulübesinde geçirdi.



HENÜZ FORMA ŞANSI BULAMADI

Takımının şampiyonluk yolunda oynadığı zorlu mücadelelerde önemli alternatiflerinden biri haline de gelen Erencan Yardımcı, tribünde geçirdiği iki maçın ardından ilk kez Bodrumspor karşılaşmasında kadroya girmeyi başardı. Erencan Yardımcı, 0-0 sona eren karşılaşmada forma şansı bulamadı.



SAKATLIĞI VE HASTALIĞI YOK

Eyüpspor, genç oyuncunun transferinden bu yana 4 maça çıkarken Erencan Yardımcı bu mücadelelerde henüz süre alamadı. Erencan'ın hastalığı ve sakatlığının olmaması dikkat çekti.



EYÜPSPOR'DAN FLAŞ KARAR

Milliyet'in edindiği bilgiye göre; Misli.com 2. Lig' lideri Eyüpspor'da teknik heyetin kazanan kadroyu bozmamak için Erencan'a süre vermediği öğrenildi.



ÖNEMLİ ALTERNATİF

Eyüpspor'un şampiyonluk mücadelesinde önemli alternatifler arasında yer alan genç golcünün önümüzdeki maçlarda süre alması bekleniyor.



UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE DE FORMA GİYDİ

Erencan Yardımcı geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın Avusturya'daki kampında Fatih Terim tarafından kadroya dahil edilmiş ve hazırlık maçlarında forma giymişti. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Erencan Yardımcı, bugüne kadar 5 maçta UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele etti ve 1 asist yaptı. Yardımcı, geçtiğimiz sezon U19'da Galatasaray formasıyla 16 maçta 3 gol atıp 3 asist yapmıştı.



