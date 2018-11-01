Eren Derdiyok'un rakibi yok!

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray rakip fileleri 17 kez havalandırırken, Fenerbahçe ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-Kırmızılılar 12 kez kalesini gole kapatamazken, Sarı- Lacivertliler 13 gol yedi. Aslan bu sezon Trabzonspor, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor'a karşı gol atamazken, Kanarya ise Yeni Malatyaspor, Göztepe, Rizespor, Başakşehir ve Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı.Galatasaray'da Eren Derdiyok 4, Rodrigues, Onyekuru, Serdar Aziz ve Emre Akbaba 2'şer, Sinan, Donk, Maicon ve Fernando 1'er gol kaydetti. Ayrıca Ankaragücü maçında Bakary Kone kendi kalesine attı. Fenerbahçe'de ise Ayew 2, Elmas, Frey ve Slimani 1'er gol olmak üzere 5 gol atma başarısı gösterdi. Diğer 2 golü ise takımdan ayrılan Giuliano ve Josef kaydetmişti. Cim Bom'da Belhanda'nın 3, Kanarya'da ise Hasan Ali'nin 2 asisti bulunuyor.