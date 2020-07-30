"G.Saray'dan anlaştığımız iki ismi bayram sonrası açıklayacağız!"

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, yeni transfer Otoo'yu tanıtırken Galatasaray'dan da iki isimle yapılan anlaşmayı açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
'G.Saray'dan anlaştığımız iki ismi bayram sonrası açıklayacağız!'
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30 Temmuz 2020 15:26
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, geçen sezon Balıkesirspor'da forma giyen Ganalı futbolcu Mahatma Otoo'yu kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gündür bu transfer için çalıştıklarını ve sonunda 28 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Göçmez, Otoo'nun çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirterek, "Hedefimiz üçüncü yabancı oyuncuda. Ayrıca orta saha ve stoper mevkilerinde oynayan iki futbolcuyla da ilgileniyoruz. Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanacak iki futbolcuyla da bayramdan sonra el sıkışacağız." ifadelerini kullandı.



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