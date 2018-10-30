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G.Saray'da yeni tartışma: "Sakat sakat gidilir mi?"

Galatasaray'ın, Malatya deplasmanına sakatlığı geçmeyen 5 oyuncunun götürülmesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Kaynak: Milliyet
G.Saray'da yeni tartışma: 'Sakat sakat gidilir mi?'
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30 Ekim 2018 03:25
Galatasaray'ın, Malatya deplasmanına sakatlığı geçmeyen 5 oyuncunun götürülmesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Fernando, Serdar Aziz, Onyekuru, Eren ve Feghouli gibi takımla çalışmalara başlamayan ve tedavileri devam eden önemli oyuncuların, İstanbul'da kalmak yerine Malatya deplasmanına götürülmesi dikkat çekmişti.

Fatih Terim ve ekibinin, takım dayanışması için böyle bir karar aldığı belirtildi. Ancak oyuncuların durumlarının kampta sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Buna karşın bazı uzmanlara göre, futbolcuların iyileşmeden böyle bir seyahate götürülmesi riskli... Çünkü uçak seyahati ve buna bağlı basınç ile beraber otobüs yolculukları tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor.

İstanbul'da kalan oyuncuların tedavinin ardından istirahata çekilebildiği ancak Malatya deplasmanına götürülen isimlerin bu imkanı bulamadığı aktarıldı.

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