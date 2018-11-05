G.Saray'da transfer harekatı! Maicon yerine 2 isim

Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde kaderi Schalke 04 deplasmanında belli olacaktransferde hareketli bir devre arası bekliyor...Sarıkırmızılı yönetim bu kez Fatih Terim'in isteklerini karşılamaya ve Ocak ayında kadroya iki forvet ile bir stoper katmaya çalışacak. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması kesinleşen ilk isim ise Maicon.Terim'in yerine genç Ozan Kabak'ı tercih ettiği Maicon için tekrar Al-Hilal'le masaya oturulacak. Maicon, yaz transfer döneminin son saatinde işlemleri yetişmediği için sarı-kırmızılı kulüpte kalmıştı. Kaleci Muslera dışında her oyuncu için gelecek teklife sarı-kırmızılı kulübün kapısı açık.Maicon'dan gelecek para ile transferlere bütçe açılacak. Forvete 1 değil kiralama formülüyle birlikte 2 takviye birden planlanıyor. Stoper arayışı da sürüyor.Bu arada Eren Derdiyok ile yeni kontrat yapmayacak olan G.Saray, sezon sonunda da Garry Rodrigues'i satacak.