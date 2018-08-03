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G.Saray'da 'süper' sıkıntı! En zoru Devler Ligi

Süper Kupa maçının ve Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kalmasına karşın transferde beklenen hamleleri yapamayan G.Saray'ın yeni sezonda neler yapacağı merak ediliyor. Sadece Onyekuru ve Muğdat'a alan Sarı-Kırmızılı takımda kadro derinliği oluşturulmaması Fatih Terim'in elini zayıflattı.

Kaynak: Haberturk
G.Saray'da 'süper' sıkıntı! En zoru Devler Ligi
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03 Ağustos 2018 10:52
Yeni sezonu bu pazar Akhisar Belediye'yle oynayacağı Süper Kupa maçıyla açacak olan Galatasaray'da henüz eksik bölgelere takviye gelmemesi teknik heyeti düşündürüyor. Oynadığı 6 hazırlık karşılaşmasında kendi ayarındaki 3 takıma da boyun eğen Cimbom, taraftarını da korkutuyor. Kalıp kalmayacağı hala belirsizliğini koruyan Bafetimbi Gomis'in formsuz oluşunun yanı sıra henüz bir forvet transferinin yapılmaması, Galatasaray'ın sezona kadro derinliği olmadan başlamasına neden olacak.

EN ZORU ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mali sorunlar nedeniyle transfer yapmakta oldukça güçlü çeken yönetim ise bu duruma bir çare arayışında... Ancak Süper Kupa ve hemen ardından başlayacak Süper Lig'e az bir süre kala forvet, orta saha ve stoper bölgelerindeki eksiklik Fatih Terim'in elini zayıflatıyor... Bu sezon ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir serüvene çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da bir an önce gelecek veya gidecek oyuncuların netleşmesini bekleyen Terim, bir yandan ise pazar günü karşılaşacakları Akhisar maçına oyuncularını hazırlamaya çalışıyor.

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