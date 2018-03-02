  •  
    Ali Koç'un gündeme damga vuran videosu
  •  
    "Teknik direktör için üç ADAY belirlenmiştir.."
  •  
    Büyüka'dan Koç iddiası; "Yine 50 bin kişi olacak"
  •  
    Koç'un başkan olması sonrası Galatasaray?
  •  
    Denizli'den Koç gerçeği; "Çok sinirlidir ama..."

G.Saray'da Manchester City, PAOK ve Sao Paulo'ya 4 milyon euro şartı

Galatasaray'ın Manchester City, PAOK ve Sao Paulo'ya toplam 4 milyon Euro civarında ödenmesi gereken borcu var. 9 Mart'a kadar yönetimin bu borcu kapatması şart. Yoksa UEFA'ya koz verilecek.

Kaynak: Fanatik
G.Saray'da Manchester City, PAOK ve Sao Paulo'ya 4 milyon euro şartı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2018 09:59
Galatasaray'ın Manchester City, PAOK ve Sao Paulo'ya toplam 4 milyon Euro civarında ödenmesi gereken borcu var.

9 Mart'a kadar yönetimin bu borcu kapatması şart. Yoksa UEFA'ya koz verilecek. 9 Mart'a kadar yönetimin bu borcu kapatması şart.

Aksi durumda UEFA'nın eline Galatasaray'a ceza kesebilmesi için koz verilmiş olacak. Geçtiğimiz günlerde UEFA, Panathinaikos'a futbol ailesine olan borçlarından dolayı uyarı verdi ve borcunu kapatması için de bir süre belirledi.

Ödememesi halinde ise 2021 yılına kadar organizasyonlarına almayacaklarını beyan etti. Ne yapıp edip 4 milyon Euro bulunmalı. Tabii ki bu borç bugün oluşmadı ancak Mustafa Cengiz ve arkadaşları durumu bilerek göreve talip oldular



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için