Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlık şoku yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim forvet hattında Eren Derdiyok'a görev vermişti. Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında ligde 2 maç aradan sonra Eren Derdiyok'u 11'e alırken bu beklenti gerçekleşmedi.
Isınma esnasında sakatlık geçiren Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş 11'e dahil edildi
24 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in derbideki 1 numaralı gol ayağı oldu
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Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim forvet hattında Eren Derdiyok'a görev vermişti. Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında ligde 2 maç aradan sonra Eren Derdiyok'u 11'e alırken bu beklenti gerçekleşmedi.
Isınma esnasında sakatlık geçiren Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş 11'e dahil edildi
24 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in derbideki 1 numaralı gol ayağı oldu
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın