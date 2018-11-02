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G.Saray'da Eren Derdiyok şoku ve değişiklik

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde Eren Derdiyok sakatlanınca 11'den çıkarıldı ve Sinan kadroya girdi.

Kaynak: Sporx.com
G.Saray'da Eren Derdiyok şoku ve değişiklik
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02 Kasım 2018 21:05
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlık şoku yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim forvet hattında Eren Derdiyok'a görev vermişti. Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında ligde 2 maç aradan sonra Eren Derdiyok'u 11'e alırken bu beklenti gerçekleşmedi.

Isınma esnasında sakatlık geçiren Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş 11'e dahil edildi

24 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in derbideki 1 numaralı gol ayağı oldu

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