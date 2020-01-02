G.Saray'a yazılan Matic konuştu

Bir süre önce Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, takımdaki geleceği hakkında konuştu.Sırp gazetesi Telegraaf'a konuşan Matic, Manchester United'da kalıp kalmayacağı ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:"Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sözleşmemin bitmesine 6 ay var, neler olacağını Ocak ayında göreceğiz. Belki sözleşmemi yenilerim veya daha farklı bir şey olur.""United mevcut sözleşmemi uzatmak için öncelikli ama benim ve kulübümün hedeflerinin birbirine uygun olup olmadığını göreceğiz. Neler olacağı konusunda gerçekten bir fikrim yok"Matic ayrıca isminin geçtiği Tottenham ve Inter'in hocaları Mourinho ile Conte ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Sırp oyuncu her iki teknik adamdan da önemli deneyimler kazandığını söyleyerek "İkisi birbirinden çok farklı Mourinho bazen çok sinirli olabilir. Conte de saha kenarındaki uyarılarıyla bilinir. Ancak her ikisi de günlük hayatlarında çok sakindir." sözlerini kullandı.31 yaşındaki Matic, Manchester United ile bu sezon sadece 8 maçta forma giydi.