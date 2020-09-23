G.Saray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerin raporunu açıkladı.



Yapılan açıklamada Trabzonspor resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklama yayınlaması, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor talimatlara aykırı hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.



TFF'nin disiplin sevkleri açıklaması şu şekilde:



YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi OZAN KATRANCI'nın19.09.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41.maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'yasevkine,



YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41.maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkinekarar verilmiştir.



TRABZONSPOR A.Ş Kulübü'nün 19.09.2020tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'yasevkine,



TRABZONSPOR A.Ş Kulübü idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun 19.09.2020tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarakPFDK'ya sevkine,



TRABZONSPOR A.Ş Kulübü mensubu ÜMİT ÖZGÜR'ün müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol DisiplinTalimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 19.09.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Covid-19 Salgınınedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu ANIL KOÇ'un 20.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46.maddesi ile Covid-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü idarecisi YUNUS YILDIZ'ın 20.09.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ve Akreditasyon Talimat'ın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü görevlisi MURAT CANTADURUCU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırıhareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ve Akreditasyon Talimat'ın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkinTalimat'ın 9/3 maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



