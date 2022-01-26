'G.Saray, Torrent'in yerine İlhan Palut'unu bulmalıydı'

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde önemli bir çıkış yakaladı. Yeşil-beyazlıların başarılı teknik adamı hakkında Sabah Gazetesi yazarlarından dikkat çeken açıklamalar geldi.



SORU: Konyaspor'un çıkışı, alkışı hak ediyor. İlhan Palut yarın bir gün büyük takımlarda hocalık yapar mı? Konyaspor nasıl başardı?



LEVENT TÜZEMEN: Konyaspor mütevazı kadrosuna rağmen mükemmel işlere imza atıyor. Ancak Konya halkının, takıma yeterli destek vermediğini görüyorum. İlhan Palut mükemmel bir antrenör takımı yarattı. Mütevazı oyunculardan kurulu Konyaspor, takım oyununu sahaya büyük bir ciddiyet ve disiplinle yansıtıyor. İlhan Palut, sistemi olan bir teknik adam. Örnek vereyim; G.Saray, Domenec Torrent ile bir maceraya kalkacağına İlhan Palut gibi genç ve yetenekli bir hocaya kapılarını açabilirdi ve açmalıydı. Konyaspor eğer iyi bir golcü ve iyi bir kanat oyuncusu alırsa zirve yarışında bize soluk soluğa bir mücadele izlettirir.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Konyaspor'un eskiden beri oturmuş, kendine özgü bir sistemi var. Hatta bana göre bunu yaratan da Aykut Kocaman'dır. Aynı düzende birbirine uyumlu oyuncular seçerek devam ediyorlar. İlhan Palut da elindeki malzemeyi doğru kullanarak, fazla macera aramadan yönetiyor. Bu da Konyaspor'u başarılı bir takım haline getirdi. Ama bence en büyük handikapları kadrolarının bol alternatifli olmaması. Palut'un Hatay'dan başlayan bir çıkışı var. Konya mesaisi kendisi için artı puanlar getirdi. Yaşı da genç, ileride mutlaka büyük takımlarda görev yapabilir. O yeteneği var.



GÜRCAN BİLGİÇ: Büyük takıma kupa almadan gelirseniz, sorunları çabuk çözemezsiniz. İlhan Palut, Konya'da çok iyi işler yapıyor ama Göztepe'de sıkıntılar yaşadı. Sergen Yalçın'ın dediği gibi, büyük takımlarda sahadaki problemler çözülebilir. Esas sorunlar saha dışında gelişenler. Medya, taraftar, hakemler, yönetici kaprisleri, demeçler vs... Palut bir gün büyüklerden birinin gündemine gelecek ama bu zamanı kendini "insan yönetme" konusunda da geliştirmekle de değerlendirmeli. Kariyerinde kupası olursa, büyük takım oyuncusundan da daha çabuk saygı görür, istediğini yaptırır.





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