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G.Saray taraftarı oley çekti, tarih tekerrür etti

Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Galatasaray 2-0 öne geçince herkes farkın daha da artacağını düşündü. Sarı- Kırmızılı tribünler oley çekmeye başladı.

Kaynak: Takvim
G.Saray taraftarı oley çekti, tarih tekerrür etti
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03 Kasım 2018 13:09
Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Galatasaray 2-0 öne geçince herkes farkın daha da artacağını düşündü. Sarı- Kırmızılı tribünler oley çekmeye başladı.

Ne olduysa ondan sonra oldu. Galatasaray birden durdu. Reaksiyon gösteren Fenerbahçe kısa sürede 2-2'yi yakaladı. 3. gole de 2 kez çok yaklaştı.

TARİH YİNE TEKERRÜR ETTİ!

Bu maç akıllara 1989 yılındaki kupa yarı finalinde F.Bahçe'nin G.Saray'ı 3-0 geriden gelip 4-3 yendiği maçı getirdi.

Ali Samiyen'deki maçta Galatasaray ilk yarıda 3-0'ı bulunca tribünler oley çekmeye başlamıştı. Ancak 2. yarıda müthiş bir dönüş yapan F.Bahçe maçı Aykut ve Hasan'ın (3) golleriyle 4-3 kazanmıştı

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Galatasaray - Fenerbahçe


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