G.Saray sadece Türk oyuncu oynatacak

Galatasaray Kulübü'nün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, önümüzdeki sezon sadece Türk sporcularla liglerde mücadele edeceklerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
G.Saray sadece Türk oyuncu oynatacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2020 00:48
Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için