G.Saray, Muslera sonrası kaleyi kapatamadı

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kalesini kapatmakta güçlük çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
G.Saray, Muslera sonrası kaleyi kapatamadı
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24 Temmuz 2020 23:14
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı - kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kalesini kapatmakta güçlük çekti ve tüm maçlarda gol yedi.

Fernando Muslera ile 26 haftada kalesinde 20 gol gören (0.76) Galatasaray, Uruguaylı kalecinin sakatlığı sonrasında Okan Kocuk'un görev yaptığı 8 maçta 17 gol yedi (2.12).


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