G.Saray McKennie'yi, Juventus Zaniolo'yu istiyor

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Weston McKennie'yle ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport, Juventus'un ABD'li orta saha oyuncusunu Galatasaray'ın istediğini ve siyah beyazlı takımın da Zaniolo'yu kadrosuna katmanın planlarını yaptığını haber yaptı. Habere göre Leeds United'daki kiralık sözleşmesi sona eren McKennie'yi kadrosunda düşünmeyen Juventus'un oyuncuyu isteyen kulüplerle görüşmeye açık olduğu aktarıldı.
Juventus'un McKennie'den 35 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu, Zaniolo'nun serbest kalma bedelinin de aynı rakam olması arasında doğru orantı olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın istediği McKennie üzerinden Zaniolo transferini bitirmeye çalışacak olan Juventus'un bu konuda sarı kırmızılı takımla müzakerelere başlamaya hazır olduğu aktarıldı.
McKennie geçtiğimiz sezonu Leeds United'da geçirmiş ve çıktığı 19 Premier Lig maçında sadece 1 asistlik performans göstererek takımın küme düşmesine engel olamamıştı.
La Gazzetta dello Sport, Juventus'un ABD'li orta saha oyuncusunu Galatasaray'ın istediğini ve siyah beyazlı takımın da Zaniolo'yu kadrosuna katmanın planlarını yaptığını haber yaptı. Habere göre Leeds United'daki kiralık sözleşmesi sona eren McKennie'yi kadrosunda düşünmeyen Juventus'un oyuncuyu isteyen kulüplerle görüşmeye açık olduğu aktarıldı.
Juventus'un McKennie'den 35 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu, Zaniolo'nun serbest kalma bedelinin de aynı rakam olması arasında doğru orantı olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın istediği McKennie üzerinden Zaniolo transferini bitirmeye çalışacak olan Juventus'un bu konuda sarı kırmızılı takımla müzakerelere başlamaya hazır olduğu aktarıldı.
McKennie geçtiğimiz sezonu Leeds United'da geçirmiş ve çıktığı 19 Premier Lig maçında sadece 1 asistlik performans göstererek takımın küme düşmesine engel olamamıştı.
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