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G.Saray maçında "kırmızı" gören Tosic, Kayseri maçında sahada

Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı karşılaşmadan 2-0'lık yenilgi ile ayrılan Beşiktaş'ta derbinin faturası ağır oldu.

Kaynak: Sporx.com
G.Saray maçında 'kırmızı' gören Tosic, Kayseri maçında sahada
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30 Nisan 2018 16:22
- SPORX ÖZEL - Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı karşılaşmadan 2-0'lık yenilgi ile ayrılan Beşiktaş'ta derbinin faturası ağır oldu.

Galatasaray maçında sakatlanan Negredo ve Pepe sezonun kapatırken, Tosic de gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı duruma düştü. Tosic'in cezalı duruma düşmesinin ardından akıllara "Tosic bu hafta sonu oynanacak Kayserispor maçında forma giyecek mi? sorusu geldi. Kamuoyunda merakla cevabı aranan bu soruya Sporx cevap veriyor.

Fenerbahçe ile 3 Mayıs'ta oynanması gereken maça çıkmayacak olan Beşiktaş'ta Tosic'in Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart da otomatik olarak infaz edilmiş sayılacak ve Sırp futbolcu 1 maç ceza alması durumunda, siyah-beyazlı takımın Kayserispor ile bu hafta sonu Vodafone Arena'da oynayacağı maçta forma giyebilecek.

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