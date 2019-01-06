"GARRY'NİN PARASI SIMON KJAER'E"

4. KEZ GÖRÜŞÜLECEK VE SONRA...

Galatasaray'da Serdar Aziz ile yolların ayrılacak olması ve Maicon'unda satışının gündemden düşmemesi nedeniyle sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, listesindeki ilk ismin Simon Kjaer için görüşme yapma kararı aldı.İspanyol basını, Galatasaray'ın Simon Kjaer'i transfer ederek savunma hattını güçlendirmek istediğini duyurdu. Haberde Serdar Aziz ile yolların ayrılacak olması hatırlatılırken, Garry Rodrigues'den elde edilecek gelirle Simon Kjaer için teklif yapılacağı belirtildi.Galatasaray'ın Sevilla'ya Fenerbahçe'ye ödenenden daha düşük bir rakam teklif edeceği vurgulanırken, 29 yaşındaki Danimarkalı stopere de yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öne sürüldü. Ayrıca sarı-kırmızılıların Kjaer'e 3,5 yıllık sözleşme teklif edeceği kaydedildi.Bu arada Galatasaray'ın Simon Kjaer'in menajeriyle üç kez görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Ancak Galatasaray'ın Sevilla ile rakamda anlaşmasının kolay olmayacağı öne sürüldü.Haberde, sarı-kırmızılı kulübün, Kjaer ile dördüncü kez görüşeceği ve daha sonra Sevilla'yı ikna etmeye çalışacağı bilgisi yer aldı.