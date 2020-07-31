G.Saray, Kaan Ayhan için son hamlesini yapıyor

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın çıkış opsiyonunu kullanarak transferi kısa süre içerisinde tamamlamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
G.Saray, Kaan Ayhan için son hamlesini yapıyor
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31 Temmuz 2020 12:50
Kurban Bayramı da Galatasaray'ın transferdeki hızını kesemiyor. Sarı- Kırmızılılar, özellikle Maicon'dan gelen müjdeli haberin ardından girişimlerine hız verdi.

Gündemin en üst sıralarında yer alan isimlerden Kaan Ayhan'ın işini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray Yönetimi için dün oldukça yoğundu. Hem Fortuna Düsseldorf kulübü hem de milli futbolcunun menaceriyle birçok görüşme yapıldı. Temaslar bugün de devam edecek.

Yönetimin planı ise daha fazla gecikmeden, Kaan Ayhan'ın 2 milyon Euro'luk çıkış bedelini bugün Alman kulübünün hesabına yatırarak, işi bitirmek. Sarı-Kırmızılılar böylece taraftarına çifte bayram yaşatmış olacak.



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