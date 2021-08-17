Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi için görüşmeler yaptığı Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.



Belirsizlik yaşandığını kaydeden tecrübeli hoca, "Transferde belirsizlik var, bu belirsizlikle yaşamalıyız. Ne olacağını kimse bilmiyor. Bazen sürprizler olur ve bunlarla başa çıkmak için piyasada hamle yapmak zorunda kalırsınız" dedi.



Gedson Fernandes'in Galatasaray'da forma giymek istediğini ve bu durumu Jorge Jesus ile de görüştüğünü manşetlerine taşıyan Portekiz basını, son olarak Benfica'nın Galatasaray'dan 31 Ağustos'a kadar süre istediğini duyurdu.







