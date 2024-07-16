G.Saray'dan Barış Alper'e: "Kalıyorsun"

Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği müddetçe satılmayacağını Barış Alper'e bildirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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G.Saray'dan Barış Alper'e: 'Kalıyorsun'
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16 Temmuz 2024 09:11
Transferin gözde ismi Barış Alper Yılmaz hakkındaki son karar belli oldu.

Galatasaray Yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Milli yıldızı kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

35 MİLYONUN ALTINA GÖRÜŞÜLMEYECEK

EURO 2024'te harikalar yaratan ve sezon boyu Sarı-Kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansı taçlandıran, böylece Avrupa devlerinin transfer listesine en üst sıralardan giren Barış için, minimum 30-35 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli belirlendi.

Sarı-Kırmızılılar, bu seviyenin altında gelecek teklifleri değerlendirmeye bile almayacak.

"KARARIMIZ BU BARIŞ"

Konuyla ilgili olarak Barış'la da bir görüşme yapıldığı, genç oyuncunun da son kararı tamamen kulübe bıraktığı öğrenildi. 

 

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