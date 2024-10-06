G.Saray'da Yunus Akgün durdurulamıyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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G.Saray'da Yunus Akgün durdurulamıyor
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06 Ekim 2024 22:44
Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, Alanyaspor mücadelesiyle 11. resmi maçına çıktı. Geride kalan bölümde Süper Lig'deki 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.

Alanyaspor mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Yunus, Süper Lig'de 2, resmi maçlarda 4 gole ulaştı.



 
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