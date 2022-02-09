G.Saray'da hayal kırıklığı; Mustafa Muhammed

Galatasaray'ın bir süre önce 4 milyon Dolar karşılığında Zamalek'ten bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı 7 maçta da gol atamadı. Mısırlı golcünün transfer piyasasının artmasını bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim ise hayal kırıklığına uğradı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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G.Saray'da hayal kırıklığı; Mustafa Muhammed
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09 Şubat 2022 13:23
Mustafa Muhammed'in formasını giydiği Mısır Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda final oynasa da Galatasaray turnuvadan beklediği karşılığı alamadı.

Bir süre önce bonservisi 4 milyon Dolar karşılığında Zamalek'ten alınan Mustafa Muahmmed'in Afrika Uluslar Kupası'nda piyasasını artırmasını umut eden Sarı-Kırmızılılar, Muhamaed'in turnuva boyunca gol atamaması ile ise hayal kırıklığına uğradı.

Muhammed Salah ile birlikte göstereceği performans sonrası Mostafa Mohamed'den sezon sonu için iyi bir bonservis geliri bekleyen Galatasaray'ın bu planı tutmadı.

Turnuvada 7 maçta forma giyen Mustafa Muhammed, bu karşılaşmalarda hiç gol sevinci yaşayamadı. Galatasaraylı futbolcu buna karşılık ise Mısır'ın turnuvadaki tüm maçlarında sahada yer aldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Muhammed için beklediğini bulamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcunun Avrupa Ligi'ndeki maçlarda patlama yapmasını beklemek zorunda kaldı.

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