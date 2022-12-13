TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Florya'ya yaptığı ziyaretin perde arkası aralandı.Galatasaray'ın B Takım projesini hayata geçireceği ortaya çıktı. Bu konuda TFF heyeti ile fikir alışverişinde bulunan Cimbom, altyapı bünyesinde yer alan genç yetenekleri profesyonel düzeyde çatısı altında toplayacak.Niğde ile ilk hamleyi yapan Galatasaray bu kez bünyesinden çıkaracağı ikinci takımla profesyonel düzeyde mücadele edecek.