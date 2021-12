G.Saray - Başakşehir maçı için ilk yarı yorumları!

Süper Lig'de Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Kulübelere baktım, Başakşehir'in kulübesi, Galatasaray'dan daha kaliteli. Sahadaki kadrolara bakınca da Başakşehir bir adım önde. Aykut Kocaman dönemindeki kötü gidişat normal değildi. Emre Belözoğlu ile acayip işler yapıyorlar. Şu an itibariyle 8'de 7! 'Acaba küme mi düşüyor?' derken, yukarısı için 'Acaba mı?' demeye başladı.



Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in baskılı başlatmasını bekliyordu. Asla bam, güm ile çıkmadılar. Golden sonra tekrar Galatasaray önde baskı yapmaya çalıştı. Başakehir de beklediği kontratakları bulamadı. Edin Visca'nın etkisisiz olmasının bunda rolü var.



Galatasaray şu an lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde. Artık her türlü riski alabilirler. İki oyuncu değişikliği ile başlamalarını bekliyorum. Galatasaray çok ofansif bir kadroyla çıktı. 5 tane forvet ile oynuyorlar.



Stefano Okaka'nın golünde faulden yanayım. Marcao doğru durmuyor ama topa gitme niyeti var. Okaka eliyle Marcao'yu engelliyor. 'Faul değil' diyenlere de saygı duyarım.



ERMAN TOROĞLU



Maçın Galatasaray Stadı'nda olması Başakşehir'i avantajlı kılıyor. Rahat oynuyorlar. Galatasaray gergin, futbolcular gergin, tribün gergin. Bu gerginlik devam ederse ikinci yarı iyi olmaz. Hakem diyorlar da Diagne'nin 2 tane pozisyonu var, dışarı atmak daha zor. Galatasaray geliyor gözüküyor ama istediğini yapan Başakşehir. İyi top çeviren takım Başakşehir. Başakşehir, Galatasaray'ı çabuk çıkarak 2-3 kez yakaladı. Galatasaray'ın bırakmaması gerekir arkaya. Keyif aldım ilk yarıdan.



Galatasaraylı futbolcular hakemin üstüne gidiyor. Hakem, en genç FIFA'sı oldu ülkenin. Eğileceğini sanmıyorum. Hakemi hedef alma, sen topunu oyna. Golünü at, hakem seni bağlamıyor iple gol atmaman için. Hakem diyen takımların hepsinin yöneticilerinin, teknik adamlarının hepsi eksikler. Bu yüzden hakemi hedef gösteriyorlar. Basiretsizler hakemle oynuyor hep. Her şeyde de hakemin üstüne gidilmez ki!



Cicaldau ve Morutan çok etkili değil şu ana kadar. Başakşehir, orta sahadan çok rahat top yaparak çıkıyor. Böyle top yaptırırsan takım oyundan düşer. Morutan ve Cicaldau fazla kovalamıyor, Berkan'a bırakmışlar. Başakşehir'in buraya gelmesi çok büyük başarı. Demek ki Emre Belözoğlu'nda bir şey var.



ÖNDER ÖZEN



Galatasaray, 2 pozisyon verdi, 1'inde golü yedi. 35'e kadar Galatasaray'ın pozisyonu yoktu ama sonrasında 2 tane net pozisyonu değerlendiremedi Diagne. 2 tane yeterli mi? Atarsanız yeter ama atamazsanız yetmez. Galatasaray'ın 3 orta sahasından 2'si yaratıcı ama yeteri kadar top alamadılar. Başakşehir, çok iyi takım savunması yapıyor. Başakşehir çalışmış. Belirgin bir şekilde görünüyor. Bir risk alıyorsunuz, kaptırırsanız yersiniz ama geçerseniz baskıyı atarsınız. Emre Belözoğlu pasla çıkma işine çok yatkın. Başakşehir adına başarılı bir 45 dakika. Galatasaray için işlerin yolunda gitmediği bir 45 dakika. Sarı kartlı ve riskli oyuncular var. Yedek kulübesinde iyi oyuncular var ama Galatasaray'ın çözmesi gereken Morutan ve Cicaldau'nun daha çok topla buluşması...



METİN TEKİN



Kaba tabirdir ama Başakşehir 'taş gibi' takım. Çok dirençli ve çok diri. Oyun anlayışları da doğru. Savunmayı geri düşürmediği müddetçe pas işini de yapıyorlar. Teknik direktörlük briç oyunculuğuna benzer. Kartları dağıtırsınız ve oyuncu oynar, 5 el yapar. Başka oyuncu oturur ama aynı kartla 9 yapar. Kartlar aynı ama el Emre Belözoğlu'na gelince 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik yaptı.



Pozisyon bulup değerlendiremeyen bir Diagne var. Kenarda oyuncu gücü var Galatasaray'ın.



GÜNTEKİN ONAY



Okaka, gerçekten çok güzel kontrol edip röveşata ile golü buldu. Okaka çok klas gol attı. İyi kurguladı. Diziyle aldı ve topu kontrol edip röveşatayla attı.



Golden sonra Galatasaray beraberlik için yoğun çaba harcadı. Diagne, 2 fırsattan yararlanamadı.



Başakşehir golüne kadar Galatasaray etkili olamadı. Sonrasında Diagne iki net fırsat yakaladı. Galatasaray'ın orta alanındaki bazı oyuncuların performansı iyi değildi. 1-0'a kadar olan süreçte Başakşehir ne yaptığını bilen bir görüntüsü vardı. Galatasaray'da Diagne atsa ve 1-1 olsa farklı bir görüntü ortaya çıkabildirdi.



TUGAY KERİMOĞLU



Başakşehir daha akıllı ve doğru oynuyor. Galatasaray'a karşı baskılı değil bölge ve alan kapatıyorlar. Diagne iki net fırsat yakaladı. İkinci hele kesin gol olmalıydı. Galatasaray ikinci yarıda fazla riskler alacaktır. Dengeyi bulmaya çalışacaktır. Ancak bu sefer de tam Başakşehir'in isteyeceği oyun ortaya çıkacak. Bazı oyuncuların performansları hiç iyi değildi.



FEYYAZ UÇAR



Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan sonra hemen hemen her maçta ne yaptığını bilen bir görüntü sergiliyorlar. Demek ki maç hazırlıklarını iyi yapıyorlar. Okaka röveşatayla gol atarken Diagne iki net fırsat yakaladı. Santrforlardan becerikli olan ilk yarı skorunu belirledi.



TÜMER METİN



Çok gereksiz bir gerginlik hali var. Maç başlamadan bu psikolojide olmak oyuncuyu da içine çeker. Baskı yapmak istiyor Galatasaray, daha ilk topta faul isteği. Galatasaray golde faul istiyor. Okaka çok temiz aldı topu. Zorbay Hoca'nın etrafını sardığın kadar Okaka'yı sarsan gol yemeyecektin.



Galatasaray iki net pozisyon buldu. Diagne ikisini de kaçırdı. Bireysel performanslar düşük olunca, güçlü oyundan da uzaksan geçen her dakika seni sıkıntıya sokuyor. Normal, üçüncü bölgede hiç iş yapmadılar. Büyük takım majör oyunlarında geri koşmayacaksın, geri koşarken harcadığın enerjiyi ince işlerde kullanabilirsin.





