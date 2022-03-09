G.Saray-Barça rövanş maçının biletleri 14 Mart'ta satışta!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile 17 Mart Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletleri, 14 Mart Pazartesi günü satışa çıkarılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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G.Saray-Barça rövanş maçının biletleri 14 Mart'ta satışta!
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09 Mart 2022 23:03
Galatasaray-Barcelona rövanş maçının biletleri 14 Mart'ta satışa çıkarılacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine 14 Mart Pazartesi günü satılacak biletleri, GS logolu Passolig kart sahipleri ise 15 Mart Salı günü saat 11.00'den itibaren temin edebilecek.

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