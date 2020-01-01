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G League'in bubble sezonu, Þubat'ta baþlayacak

ESPN'den Jonathan Givony'nin raporuna göre 18 takýmýn yer alacaðý NBA G League sezonu, kurulacak olan bubble'da Þubat ayýnda start alacak.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
ESPN'den Jonathan Givony'nin raporuna göre 18 takýmýn yer alacaðý NBA G League sezonu, kurulacak olan bubble'da Þubat ayýnda start alacak.

En az 17 takým oynamayý tercih ederken, diðer takým 10 daha önce katýlmama oyu kullanmýþtý.

2020-21 sezonunda açýlýþ sezonunu geçirecek olan Ignite geliþim ekibinin de, katýlacak ekipler arasýnda olacaðý bildirildi.

Takýmlarýn playofflardan önce en az 12 maçta oynamalarý bekleniyor.

Geçtiðimiz günlerde Atlanta þehri maçlara ev sahipliði yapmak için favori bölge olarak bildirilmiþ olmasýna raðmen, ligin bubble'ý nerede kuracaðýna dair çalýþmalar halen devam ediyor.


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