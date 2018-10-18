G League'den liseli yıldız adaylarına 125 bin dolar!

G League, Amerika'nın gelecekteki en iyi basketbolcuları için geçerli olacak olan ve önümüzdeki yıllarda izlenecek rotanın bir alternatifi olarak yeni bir girişim fırsatı yaratıyor.



2019 yazından itibaren yeni kurulan bir "profesyonel yolun" parçası olarak G League, en az 18 yaşında olan ancak henüz NBA Draftı için uygun olmayan seçkin adaylara 125.000 dolar değerinde "Seçimli Sözleşmeler" teklif edecek.



Kural, yalnızca bir sene kolej basketbolu oynaması beklenen son lise mezunlarını hedefleyecek. Bu oyuncular altı haneli bir maaş almalarının yanı sıra NBA'in altyapısından da yararlanmış olacaklar.



NCAA'nın amatörcülük kurallarının kısıtlamaları olmaksızın, oyuncular aynı zamanda menajerler işe alabilecek, beğenilirlikleri üzerinden para kazanmak ve spor şirketlerinden pazarlama fırsatları edinmekte de özgür olacaklar.



NBA'in yaş sınırındaki değişiklikler, 2022 Draftına kadar uygulanmayacak olsa da, ligin bu duruma karşılık olarak bu yolu cevap olarak sunduğu düşünülüyor.



