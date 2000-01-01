G League, 2020-21 sezonuna bubble ile devam etmeyi planlıyor

ESPN'den Dave McMenamin'e göre, G League'in devam eden KOVID-19 salgınının yarattığı zorluklara rağmen 2020-21 sezonunu sürdürmeye çalıştığı bildirildi.



Ligin, genellikle Kasım ayında başlayan normal sezonun Ocak ayında başlayıp Mart ayında normal şekilde bitmesini planladığı açıklandı.



Atlanta'da NBA tarzı bir bubble atmosferi oluşturma planlarının devam ettiği ve hedefin, ligdeki 29 takımdan 14-20 kadarını davet etmek olduğu belirtildi. McMenamin'e göre on takım şimdiden sezondan çekilmiş durumda.



McMenamin, ligin ana motivasyonlarından birinin, Jalen Green ve Jonathan Kuminga gibi en iyi potansiyelli oyuncuları içeren Ignite gelişim takımının, ilk sezonlarında zorluklara göğüs germesini engellemek olduğunu söyledi.



2019-20 G League sezonu başta ertelenmiş ve sonrasında Haziran ayında iptal edilmişti.



