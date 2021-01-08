G.Birliği Başkanı Cavcav; 'Hakem bizi G.Saray'a ezdirmez'

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Galatasaray ile bu hyafta oynayacakları maçtan önce açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ı deplasmanda yenebilecek inançta olduklarını dile getiren Cavcav, "Futbolcularımıza son maçlardaki hırsları, azimleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlarda bu azim ve hırs varken sonunda kazanan hep biz oluruz. Galatasaray'ı da yeneniz. Yeter ki son ana kadar mücadeleyi bırakmayalım, yeter ki coşkumuzu kaybetmeyelim" dedi.



Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya hakkında da konuşan Cavcav, "Her hafta açıklandıktan sonra hakemlerimizle ilgili türlü imalar, yorumlar yapılıyor. Canımızın çok yanmasına rağmen biz hakemlerimize güvenmeye devam ediyoruz. Galatasaray maçımıza atanan Halis Hoca ile ilgili de söylenenleri duyuyorum, okuyorum ve üzülüyorum. Halis hocanın bizi Galatasaray'a "ezdireceğine" inanmıyorum" şeklinde konuştu.



