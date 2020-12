G.Antep, Sumudica ve askerleri ile yola devam!

Gaziantep Futbol Kulübü As Başkanı Müslüm Özmen devre arası transfer dönemi yaklaşırken kulübün nasıl bir yol izleyeceğini Sporx'e açıkladı.



Teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda hareket edeceklerini ifade eden As Başkan Müslüm Özmen; "Başakşehir maçında hocamız cezalıydı ve karşılaşmayı locada birlikte izlemiştik. O maçın devre arasında hocamızla bir değerlendirmemiz oldu. Sumudica bana takımda kalmasını istediği oyuncuları söyledi. Ben de hocamızın söyledikleri doğrultusunda oyuncularımızla maçtan sonra Gaziantep'te bir ön görüşme gerçekleştirdim"



OLUMLU YANIT ALDIM



"Futbolcularımıza gelecek planları ve Gaziantep'te kalma durumlarını sordum ve hepsinden olumlu yanıt aldım. Devre arası resmi görüşmeleri başlatmayı planlıyoruz ancak bunu ilk fırsat bulduğumuz anda da yapabiliriz. Zaman kavramı pek önemli değil. Şu an maç trafiği yoğun ve oyuncularımızın kafasını bu görüşmelerle meşgul etmek istemiyoruz. Amacımız en üst noktaya çıkmak. Hedefleri olan bir takımız. Bütün oyuncularımızla mutluyuz. Ailemizi bozmak istemiyoruz"



HABER: Ali BUDAK