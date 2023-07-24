Fuzul GYO halka arz sonuçları açıklandı: Fuzul (FZLGY) halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Fuzul halka arz oluyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde işlem görmesi için gerekli izinleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alan Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzına dair araştırmalar hızlandı. Halka arz büyüklüğü 817 milyon lira olan Fuzul için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek. Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanan Fuzul'un dağıtım yöntemi de belli oldu. Peki, Fuzul Gayrimenkul eşit mi oransal mı? Fuzul GYO halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama aşaması, 20 - 21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşti.Fuzul Gayrimenkul halka arzında 1 TL nominal değerli paylar, 8,90 TL sabit fiyattan satışa sunulurken halka arz edilen 91.860.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 817.554.000 TL oldu.Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 4,3 katı oranında talep geldi.Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşti. Fuzul Gayrimenkul Halka Arz SonuçlarıGeçen hafta halka arz sürecinde talep toplama aşamasını tamamlayan diğer şirket olan Kaleseramik'in halka arz sonuçlarının ise bugün açıklanması bekleniyor. Atakey Patates ise halka arz sonuçlarını açıkladı.Diğer yandan SPK'den halka arz onayı alan son şirket olan Asce Gayrimenkul, 27 - 28 Temmuz tarihinde talep toplama aşamasını gerçekleştirecek.Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzıyla ilgili onaylı izahname yayımlanmıştır. Halka arz satış tarihleri ise 20-21 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Şirket 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplamaya başlayacaktır.Fuzul Gayrimenkul'ün halka arzı "Eşit Dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirilecek ve payların %25,29'u halka açık olacaktır.Fuzul Gayrimenkul'ün halka arzı, borsada "FZLGY" koduyla işlem görecektir.Fuzul Gayrimenkul, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.Fuzul Gayrimenkul, 8,90 TL'den halka arz olacak. Fuzul Gayrimenkul hisse kodu #FZLGY olarak açıklandı.Fuzul Gayrimenkul, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.