Fuzul (FZLGY) halka arz sonuçları: Fuzul (FZLGY) halka arz borsada zaman işlem görecek?

Fuzul halka arz oluyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde işlem görmesi için gerekli izinleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alan Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzına dair araştırmalar hızlandı. Halka arz büyüklüğü 817 milyon lira olan Fuzul için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek. Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanan Fuzul'un dağıtım yöntemi de belli oldu. Peki, Fuzul Gayrimenkul eşit mi oransal mı? Fuzul GYO halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?Fuzul Gayrimenkul halka arzın borsada ne zaman işlem göreceği açıklanmadı.Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., toplamda 75 milyon 860 bin lot halka arz edilecektir. Halka açıklık oranı ise %25,29 olacaktır. Toplamda 144.344.694 lot dağıtılacak ve T1-T2 bakiye kullanımı mümkün olmayacaktır. Fuzul Gayrimenkul şirketi 91,860,000 lot veriyor.4Fuzul GYO kaç lot verir, Fuzul halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu Fuzul GYO halka arz fiyatı ve hisse kodu nedir, eşit mi oransal mı300.000 Katılım – 214 LOT (1905 TL)500.000 Katılım – 129 LOT (1148 TL)700.000 Katılım – 92 LOT (819TL)900.000 Katılım – 71 LOT (632 TL)1.100.000 Katılım – 58 LOT (516 TL)Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzıyla ilgili onaylı izahname yayımlanmıştır. Halka arz satış tarihleri ise 20-21 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Şirket 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplamaya başlayacaktır.Fuzul Gayrimenkul'ün halka arzı "Eşit Dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirilecek ve payların %25,29'u halka açık olacaktır.Fuzul Gayrimenkul'ün halka arzı, borsada "FZLGY" koduyla işlem görecektir.Fuzul Gayrimenkul, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.Fuzul Gayrimenkul, 8,90 TL'den halka arz olacak. Fuzul Gayrimenkul hisse kodu #FZLGY olarak açıklandı.Fuzul Gayrimenkul, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.