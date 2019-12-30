"Füzeci" Fenerbahçe!

Rize önünde 3 puanı ceza sahası dışından 2 golle alan Kanarya ilk yarının uzaktan en fazla gol atan takımı oldu. Kanarya'nın ardından Göztepe ceza sahası dışından 7 golle 2. sırada yer aldı.

Kaynak: Takvim
'Füzeci' Fenerbahçe!
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30 Aralık 2019 11:25
Ligin ilk yarısını Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyet ile tamamlayan Fenerbahçe yine uzaktan gollerle sonuca gitti...

Deniz Türüç ve Jailson'un füzeleri ile kazanan Sarı-Lacivertliler bu alanda ligde ilk yarının en iyisi oldu.

17 maçta ceza sahası dışından tam 9 gol bulan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Gustavo 2'şer, Deniz Türüç, Jailson, Ferdi, Rodrigues ve Vedat Muriqi ise 1'er kez ağları havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerin ardından Göztepe ceza sahası dışından 7 golle 2. sırada yer aldı.

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