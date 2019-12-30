Ligin ilk yarısını Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyet ile tamamlayan Fenerbahçe yine uzaktan gollerle sonuca gitti...Deniz Türüç ve Jailson'un füzeleri ile kazanan Sarı-Lacivertliler bu alanda ligde ilk yarının en iyisi oldu.17 maçta ceza sahası dışından tam 9 gol bulan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Gustavo 2'şer, Deniz Türüç, Jailson, Ferdi, Rodrigues ve Vedat Muriqi ise 1'er kez ağları havalandırdı.Sarı-lacivertlilerin ardından Göztepe ceza sahası dışından 7 golle 2. sırada yer aldı.